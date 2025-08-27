Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»

Дмитрий Селюк готов ставить деньги на то, что «Динамо» не станет чемпионом.

«Я конкретно говорю, что я вижу, что, к сожалению, Карпин стал больше бизнесменом, а не тренером. Я бы его назвал тренер-агент. Вот эти приглашения игроков непонятно каких и непонятно за сколько навеяли меня на мысль, что я готов под эгидой всех беттинговых компаний заявить: «Динамо » с этими игроками и тренером Карпиным никогда не станет чемпионом.

Так как у них контракт на три года, у всех этих футболистов, значит, наш спор будет действовать три сезона. Предлагаю: если я выиграю спор, то «Динамо» платит мне миллион, а если они выиграют, то я им три.

Я уверен, что многие меня поддержат в этом споре. Предлагаю, если Валерий Карпин набирает таких игроков, я готов на их зарплату поспорить, что они даже в топ-3 не попадут! Думаю, все болельщики команды готовы поставить на это», – сказал агент.