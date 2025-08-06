  • Спортс
Селюк о Карпине: «Я против совмещения, это конфликт интересов, работа на 2-3 фронта. «Динамо» не особо феерит, с «Краснодаром» вообще смешно было. Лучше пусть сосредоточится на клубе»

Дмитрий Селюк считает, что Валерию Карпину надо сосредоточиться на «Динамо».

– Катар занимает 53-е место в рейтинге ФИФА, а Россия – 35-е. Это хороший спарринг для нашей сборной?

– Я хочу изначально сказать, что я против совмещения должностей в «Динамо» и сборной России. Получается, что Карпин работает на два фронта, а может, и на три. Я считаю, что это конфликт интересов. Такого не должно быть.

«Динамо» не особо феерит, а с «Краснодаром» (0:1) вообще смешно было. Лучше пусть Карпин сосредоточится на «Динамо».

‎Что касается уровня Катара, я бы ответил на ваш вопрос вопросом. Раньше таких вопросов даже не возникало, хороший ли это спарринг. Катар или другая команда с Ближнего Востока – это были слабые соперники для сборной России. Это удручает. Сборная России должна играть с ними со счетом 5:0.

‎Обыграли Вьетнам – и начинаются разговоры про рекорд Карпина. Не пропустили и забили 15-20. Это больше политический шаг. 

– Можно ли в подобных матчах понять настоящую силу сборной?

– С точки зрения проверки качества сборной России нужно пригласить более сильного соперника.

‎Если продолжать так играть, то могут и побить рекорд Дзюбы. Гладышев вышел и сделал покер. Гений тренерского цеха выпустил его за сборную, Гладышев забил четыре. В «Динамо» Гладышева используют не так, а берется Сергеев, который уже образно пенсионер, уже за 30. Это напрягает, – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
