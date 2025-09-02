Гехи отклонит любое предложение о продлении контракта с «Кристал Пэлас». Защитник разочарован срывом трансфера в «Ливерпуль»

Марк Гехи точно уйдет из «Кристал Пэлас».

The Times сообщает, что защитник разочарован срывом трансфера в «Ливерпуль», несмотря на договоренность.

Утверждается, что капитан намерен отклонять любые предложения о продлении контракта, истекающего в 2026 году. Он собирается покинуть клуб в качестве свободного агента следующим летом.

«Пэлас» опасался ухода Гласнера из-за продажи Гехи в «Ливерпуль». Тренер был крайне недоволен решением принять предложение по защитнику