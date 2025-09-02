  • Спортс
  • «Пэлас» опасался ухода Гласнера из-за продажи Гехи в «Ливерпуль». Тренер был крайне недоволен решением принять предложение по защитнику
Оливер Гласнер мог уйти из «Кристал Пэлас», если бы клуб продал Марка Гехи.

«Кристал Пэлас» сначала принял предложение на 35 миллионов фунтов, но после этого все-таки отказался продать Марка Гехи в «Ливерпуль».

Клуб отозвал свое решение из-за того, что не нашел футболиста, который смог бы заменить Гехи, а также из-за опасений в связи с возможным уходом главного тренера команды Оливера Гласнера.

Сообщается, что Гласнер был крайне недоволен решение «Пэласа» принять предложение «Ливерпуля».

Специалист попросил не продавать футболиста в разговоре с главой клуба Стивом Пэришом, и в результате совладелец «Кристал Пэлас», понимая угрозу возможного ухода Гласнера и отсутствие замены для Гехи, сообщил мерсисайдцам, что сделка не состоится.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoМарк Гехи
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoОливер Гласнер
logoЛиверпуль
Комментарии
