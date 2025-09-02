«Пэлас» опасался ухода Гласнера из-за продажи Гехи в «Ливерпуль». Тренер был крайне недоволен решением принять предложение по защитнику

Оливер Гласнер мог уйти из «Кристал Пэлас», если бы клуб продал Марка Гехи.

«Кристал Пэлас » сначала принял предложение на 35 миллионов фунтов, но после этого все-таки отказался продать Марка Гехи в «Ливерпуль ».

Клуб отозвал свое решение из-за того, что не нашел футболиста, который смог бы заменить Гехи, а также из-за опасений в связи с возможным уходом главного тренера команды Оливера Гласнера .

Сообщается, что Гласнер был крайне недоволен решение «Пэласа» принять предложение «Ливерпуля».

Специалист попросил не продавать футболиста в разговоре с главой клуба Стивом Пэришом, и в результате совладелец «Кристал Пэлас», понимая угрозу возможного ухода Гласнера и отсутствие замены для Гехи, сообщил мерсисайдцам, что сделка не состоится.