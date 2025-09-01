Трансфер Гехи в «Ливерпуль» может сорваться. У «Пэлас» возникли проблемы с подписанием игрока на замену Марку
Трансфер Марка Гехи в «Ливерпуль» может сорваться.
Ранее стало известно, что «красные» согласовали трансфер защитника «Кристал Пэлас».
По информации The Athletic, сделка находится под угрозой срыва, хотя футболист уже прошел как минимум часть медосмотра.
У лондонского клуба возникли проблемы с подписанием игрока на замену Гехи. Переход Игора Жулио из «Брайтона» был отменен в последний момент.
«Орлы» также договорились о трансфере Жейде Канво из «Тулузы», но сделка еще не оформлена официально.
Ожидается, что окончательное решение относительно будущего Гехи будет принято по результатам переговоров защитника и главного тренера «Пэлас» Оливера Гласнера. Последний был категорически против того, чтобы клуб отпустил игрока, не найдя ему замену.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
