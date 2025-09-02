  • Спортс
  • Ямаль о критике за празднование 18-летия: «Меня не задевает. Вечеринку обсуждали из-за того, что я показываю на поле. Если бы играл за «Матаро», никто бы ничего не сказал»
Ямаль о критике за празднование 18-летия: «Меня не задевает. Вечеринку обсуждали из-за того, что я показываю на поле. Если бы играл за «Матаро», никто бы ничего не сказал»

Ламин Ямаль заявил, что его не задевает критика за празднование совершеннолетия.

«Критика меня не задевает. Я понял, что все, что происходит в моей жизни, становится предметом обсуждения. А иногда и вымысла – попадаются истории о моей жизни, о которых я не знал. Я прислушиваюсь только к своему окружению.

Мне кажется, люди говорят обо мне из-за того, что я делаю на поле, а не из-за того, что я делаю за его пределами. Мое 18-летие обсуждали из-за того, что я показываю на поле за «Барсу» или за сборную. Если бы я устроил такую ​​вечеринку, играя за «Матаро» (любительский клуб из Каталонии – Спортс’‘), никто бы ничего не сказал», – заявил вингер «Барселоны» в интервью RTVE.

Ямалю – 18! Устроил секретную гангста-вечеринку после того, как папарацци ловили его все лето

Скандал вокруг Ямаля из-за карликов. Что произошло?

Новая девушка Ямаля – 25-летняя рэперша. Что о ней известно?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
светская хроника
logoЛа Лига
