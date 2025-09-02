Ямаль о критике за празднование 18-летия: «Меня не задевает. Вечеринку обсуждали из-за того, что я показываю на поле. Если бы играл за «Матаро», никто бы ничего не сказал»
«Критика меня не задевает. Я понял, что все, что происходит в моей жизни, становится предметом обсуждения. А иногда и вымысла – попадаются истории о моей жизни, о которых я не знал. Я прислушиваюсь только к своему окружению.
Мне кажется, люди говорят обо мне из-за того, что я делаю на поле, а не из-за того, что я делаю за его пределами. Мое 18-летие обсуждали из-за того, что я показываю на поле за «Барсу» или за сборную. Если бы я устроил такую вечеринку, играя за «Матаро» (любительский клуб из Каталонии – Спортс’‘), никто бы ничего не сказал», – заявил вингер «Барселоны» в интервью RTVE.
