Ямаль о «Барселоне»: «Мы набрали 7 из 9 очков на сложных выездах – люди этого не учитывают. Флик прав, что у нас было много ошибок – нужно вернуться на свой уровень как можно скорее»

Ламин Ямаль высказался о трудностях «Барселоны» на старте сезона.

В 3-м туре Ла Лиги каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

После матча главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил : «Мы должны говорить о команде, а не об отдельных игроках. Важно не проявлять эго, это убивает шансы на успех».

«После ничьей ситуация накалилась, в конце концов, мы должны побеждать, но я не думаю, что это правда. Мы набрали семь очков из девяти на очень сложных выездах, люди не учитывают этого. Мы еще не играли на своем поле, только в гостях.

Не думаю, что это как-то связано с этим, дело в том, что мы провели неудачный матч, мы начали не с той интенсивностью, с которой закончили. Он [Флик] прав в том, что у нас было много ошибок, но так бывает. Мы должны как можно скорее вернуться на свой уровень и быть готовыми к следующему матчу», – сказал вингер «Барселоны» в интервью RTVE.