Ямаль о «Золотом мяче»: «Каждый футболист хочет его выиграть – любой, кто утверждает обратное, лжет. Быть номинированным в 18 лет – это то, что нужно ценить»
Ламин Ямаль надеется, что выиграет «Золотой мяч».
Вингер «Барселоны» и сборной Испании рассказал о своих целях на сезон.
«С командной точки зрения выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» было бы невероятно. С индивидуальной – каждый игрок хочет выиграть «Золотой мяч», и любой, кто утверждает обратное, лжет.
Быть [среди номинантов] в 18 лет – это то, что нужно ценить, и я надеюсь, что это произойдет», – сказал Ямаль в интервью RTVE.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости