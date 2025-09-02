Ямаль о «Золотом мяче»: «Каждый футболист хочет его выиграть – любой, кто утверждает обратное, лжет. Быть номинированным в 18 лет – это то, что нужно ценить»

Ламин Ямаль надеется, что выиграет «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны» и сборной Испании рассказал о своих целях на сезон.

«С командной точки зрения выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» было бы невероятно. С индивидуальной – каждый игрок хочет выиграть «Золотой мяч », и любой, кто утверждает обратное, лжет.

Быть [среди номинантов] в 18 лет – это то, что нужно ценить, и я надеюсь, что это произойдет», – сказал Ямаль в интервью RTVE.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.