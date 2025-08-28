«Барса» выбрала «Камп Ноу» домашней ареной для общего этапа ЛЧ, «Олимпик Льюис Компанис» – запасной. УЕФА оценит состояние стадиона перед первой домашней игрой каталонцев в турнире
Каталонский клуб сообщил УЕФА о планах проводить домашние матчи турнира на «Камп Ноу», где в настоящее время ведутся работы по реконструкции, сообщает Marca. Сегодня, 28 августа, истекает срок, в течение которого участники должны определиться с домашними стадионами на общем этапе.
Отмечается, что УЕФА разрешил «Барселоне» использовать «Олимпик Льюис Компанис» в качестве резервной арены на случай, если «Камп Ноу» не будет готов к первой домашней игре Лиги чемпионов, которая запланирована на 2-й тур общего этапа.
Таким образом, у «Барселоны» есть порядка трех недель на подготовку «Камп Ноу» к проведению матчей Лиги чемпионов – на данный момент клуб еще не получил необходимого разрешения от городских властей. Ожидается, что на неделе, предшествующей первому домашнему матчу «блауграны» в еврокубках, состояние стадиона оценит комиссия УЕФА.
УЕФА разрешил «Барсе» начать выступление в ЛЧ на выезде, чтобы подготовить «Камп Ноу». Все домашние матчи общего этапа должны проходить на одном стадионе