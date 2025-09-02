Матч «МЮ» и «Гримсби» не будет переигран. Клуб 4-й лиги выпустил игрока, заявленного на минуту позже дедлайна (The Telegraph)

Матч «МЮ» и «Гримсби Таун» не будет переигран.

27 августа клуб 4-го английского дивизиона одолел «Манчестер Юнайтед » по пенальти в матче Кубка английской лиги.

Сегодня «Гримсби» оштрафовали на 20 тысяч фунтов (10 – условно) за выход на поле Кларак Одуора, заявленного на минуту позже дедлайна.

По данным The Telegraph, матч не будет переигран, несмотря на нарушение. Одна из причин в том, что «Гримсби » опоздал с заявкой всего на минуту.

В «Манчестер Юнайтед» отказались от комментариев.