Матч «МЮ» и «Гримсби» не будет переигран. Клуб 4-й лиги выпустил игрока, заявленного на минуту позже дедлайна (The Telegraph)
Матч «МЮ» и «Гримсби Таун» не будет переигран.
27 августа клуб 4-го английского дивизиона одолел «Манчестер Юнайтед» по пенальти в матче Кубка английской лиги.
Сегодня «Гримсби» оштрафовали на 20 тысяч фунтов (10 – условно) за выход на поле Кларак Одуора, заявленного на минуту позже дедлайна.
По данным The Telegraph, матч не будет переигран, несмотря на нарушение. Одна из причин в том, что «Гримсби» опоздал с заявкой всего на минуту.
В «Манчестер Юнайтед» отказались от комментариев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
