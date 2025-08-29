Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
Рубен Аморим поделился мыслями о восприятии поражений.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, не было ли у него желания покинуть клуб после поражения от «Гримсби Таун» в Кубке английской лиги.
«У меня было такое ощущение после матча. Сейчас этого ощущения нет. Это и есть самая тяжелая часть поражения.
Иногда дело не в результате, а в том, каким образом мы проиграли или сыграли вничью. Вот это трудно принять. Потому что мы способны на большее.
Речь о борьбе за мяч, движении, о маленьких нюансах – иногда уровень нашей игры опускается.
Хорошо, что в предстоящем матче у нас есть возможность поднять этот уровень», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
