Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»

Рубен Аморим поделился мыслями о восприятии поражений.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, не было ли у него желания покинуть клуб после поражения от «Гримсби Таун » в Кубке английской лиги.

«У меня было такое ощущение после матча. Сейчас этого ощущения нет. Это и есть самая тяжелая часть поражения.

Иногда дело не в результате, а в том, каким образом мы проиграли или сыграли вничью. Вот это трудно принять. Потому что мы способны на большее.

Речь о борьбе за мяч, движении, о маленьких нюансах – иногда уровень нашей игры опускается.

Хорошо, что в предстоящем матче у нас есть возможность поднять этот уровень», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .