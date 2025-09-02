«Гримсби» оштрафовали на 20 тысяч фунтов (10 – условно) после матча с «МЮ» за выход на поле игрока, заявленного на минуту позже дедлайна. Одуор – единственный из команды, не забивший пенальти в серии

«Гримсби» оштрафован после матча с «МЮ» за выход на поле незаявленного игрока.

Напомним, 27 августа клуб 4-го английского дивизиона одолел «МЮ » по пенальти в матче Кубка английской лиги.

Как сообщает The Athletic, сегодня Английская футбольная лига (EFL) наложила на «Гримсби» штраф в размере 20 000 фунтов, из которых 10 000 фунтов условно.

Клуб наказали из-за того, что регистрация новичка Кларка Одуора была подана на одну минуту позже установленного дедлайна за день до игры. Его заявка была одобрена, но из-за времени подачи, согласно правилам EFL, он не имел права принимать участие в матче.

Одуор вышел на замену на 73-й минуте и стал единственным игроком «Гримсби », не реализовавшим свою попытку в серии пенальти, которая завершилась со счетом 12:11 в пользу «Гримсби» после ничьей 2:2 в основное время.