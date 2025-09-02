Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Идея о воспитании талантливых российских футболистов – правильное направление, мы его поддерживаем»

Гендиректор «Спартака» поддержал идеи Минспорта о развитии российских игроков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Также стало известно , что с лета 2026 года могут ввести потолок зарплат.

«Сами идеи, которые транслируются, о том, что необходимо заботиться о воспитании большего количества талантливых российских футболистов, – безусловно, правильное направление, и мы его поддерживаем.

На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться, и так же, как и другие клубы, к этому готовимся.

Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся», – сказал Олег Малышев .

Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»