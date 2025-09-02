Директор «Байера» Рольфес назвал назначение тен Хага своей ошибкой: «Но когда решение не работает, большей ошибкой будет позволить этому продолжаться. Все шло не так»

Директор «Байера» назвал причины увольнения Эрика тен Хага.

Ранее клуб Бундеслиги уволил тренера после двух туров.

Об увольнении тен Хага

«Мы просто чувствовали, что все идет не так. Мы приняли решение сейчас, во время паузы на игры сборных, пока мы не оказались в неправильной позиции.

Мы основывались на впечатлениях от предсезонки, от первых игр. Мы чувствовали, что должны сделать это сейчас.

Я, конечно, не буду вдаваться в мельчайшие подробности. Главным было то, чтобы у нас была ясность по многим вопросам и четкое направление, учитывая множество новых игроков. В некоторых областях этого не было. Это критически важный момент.

Мы не наивны, не думали, что после стольких изменений все сразу заработает. Мы скорее считали, что нужен процесс превращения хороших игроков в хорошую команду. Для этого процесса важны ясность и направление», – сказал Симон Рольфес .

Спортивный директор «Байера» также ответил на вопрос, было ли назначение тен Хага его ошибкой.

«Да, конечно. Определенно. Но если ты считаешь, что достигнута точка, когда решение не работает, еще большей ошибкой будет позволить этому продолжаться. Иногда это сложно, но справедливее подвести черту как можно раньше», – отметил Рольфес.

