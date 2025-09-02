Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»

Роналд Куман прокомментировал отставку Эрика тен Хага из «Байера».

Немецкий клуб отправил в отставку главного тренера после двух матчей в Бундеслиге – против «Хоффенхайма» (1:2) и «Вердера» (3:3).

«Это очень быстрое и радикальное решение. Это ненормально.

Мне кажется, что у клуба есть свои представления о тренере. Это делает нашу работу особенной. Быть тренером – сложная работа. Но в моем случае – да, увлекательная», – сказал главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман .

