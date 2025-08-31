Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации» и «Негрейра, Негрейра» после отмены голов Мбаппе и Гюлера в матче с «Мальоркой»

Болельщики «Реала» выражали недовольство судейством в матче с «Мальоркой».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 3-м туре Ла Лиги . В этом матче судьи не засчитали два гола Килиана Мбаппе из-за положения «вне игры» и гол Арды Гюлера из-за игры рукой.

После отмены первого гола француза фанаты «сливочных» скандировали «Коррупция в федерации». Когда было принято не засчитывать мяч турка, болельщики «Реала » кричали «Негрейра , Негрейра».

Главным арбитром встречи был Хосе Мария Санчес Мартинес. За ВАР отвечал Хуан Сантана.

Заговор судей против «Реала»: миф или…