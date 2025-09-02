Карвахаль о пенальти на Ямале в игре с «Райо»: «Я бы не поставил. Но я бы также не назначил пенальти за руку Бальде в матче с «Леванте». Споров должно быть как можно меньше»
– Видели, что произошло в матче «Райо» и «Барсы»?
– Не видел, но я видел часть комментария тренера «Райо Вальекано» и в чем-то с ним согласен. Не знаю, каков протокол в таких случаях, но если ВАР нет, обе команды уведомлены и либо принимают это, либо ждут, когда вопрос решится. Переживать такой момент, думаю, немного неправильно. Пусть это послужит уроком на будущее.
– Как думаете, был пенальти на Ямале?
– Выглядело как игровой момент. Я бы не назначил пенальти. Но я бы также не назначил пенальти за игру Бальде рукой в матче с «Леванте».
Сыграно три тура Ла Лиги, были сомнительные моменты [в плане судейства]. Споры будут всегда, с ВАР или без него.
Думаю, нам всем нужно стараться быть позитивными, работать над тем, что в футболе важнее всего, и делать так, чтобы споров об этих моментах было как можно меньше, – сказал защитник «Реала».
