Карвахаль о пенальти на Ямале в игре с «Райо»: «Я бы не поставил. Но я бы также не назначил пенальти за руку Бальде в матче с «Леванте». Споров должно быть как можно меньше»

Дани Карвахаль оценил спорные моменты в матчах «Барселоны».

– Видели, что произошло в матче «Райо» и «Барсы»?

– Не видел, но я видел часть комментария тренера «Райо Вальекано » и в чем-то с ним согласен. Не знаю, каков протокол в таких случаях, но если ВАР нет, обе команды уведомлены и либо принимают это, либо ждут, когда вопрос решится. Переживать такой момент, думаю, немного неправильно. Пусть это послужит уроком на будущее.

– Как думаете, был пенальти на Ямале?

– Выглядело как игровой момент. Я бы не назначил пенальти. Но я бы также не назначил пенальти за игру Бальде рукой в матче с «Леванте ».

Сыграно три тура Ла Лиги , были сомнительные моменты [в плане судейства]. Споры будут всегда, с ВАР или без него.

Думаю, нам всем нужно стараться быть позитивными, работать над тем, что в футболе важнее всего, и делать так, чтобы споров об этих моментах было как можно меньше, – сказал защитник «Реала ».

Первая потеря очков «Барсы»: спорный пенальти Ямаля, могли и проиграть