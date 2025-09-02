Семшов об удалении Кордобы: «Почему тогда не смотрели момент с нарушением на Джоне в 1-м тайме и дали только желтую? Судья просто испортил игру»

Игорь Семшов считает, что Рафаэль Шафеев испортил матч ЦСКА – «Краснодар».

«Судья просто испортил игру. Встречались две сильнейшие команды и по игре, и по накалу. Все хотели равной игры.

В первом тайме были эмоции, но в моменте с Кордобой… Ну дай ты желтую карточку. Если бы это была вторая желтая, можно было бы понять, но сразу красная… Тогда почему не смотрели момент, когда было нарушение на Кордобе в первом тайме и дали только желтую?» – сказал экс-игрок сборной России.

