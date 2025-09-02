Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»

Александр Мостовой назвал проблему арбитров в РПЛ.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Проблема нашего судейства в том, что 98% арбитров не играли в футбол. Они не могут понять микромоменты, действуют по написанным правилам.

А футбол – это не наука. В любой момент может произойти то, что ты не предвидишь.

Я не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР. Если бы он посмотрел, то отменил бы красную», – сказал Мостовой.

То, что Джон Кордоба разозлился, это нормально. Он понимал, что его удалили незаслуженно. Это были просто эмоции, не стоит делать из мухи слона», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .

