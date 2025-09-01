Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)

Джона Кордобу удалили за агрессивное поведение и удар соперника ногой в руку.

Нападающий «Краснодара » получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Джон Кордоба около лицевой линии пнул мяч в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил соперника шипами по руке.

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить форварда «быков».

Как пишет «Спорт-Экспресс», в протокол игры внесена запись, поясняющая причину решения судьи: «Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку».

