Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
Джона Кордобу удалили за агрессивное поведение и удар соперника ногой в руку.
Нападающий «Краснодара» получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).
Джон Кордоба около лицевой линии пнул мяч в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил соперника шипами по руке.
Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить форварда «быков».
Как пишет «Спорт-Экспресс», в протокол игры внесена запись, поясняющая причину решения судьи: «Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку».
Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
