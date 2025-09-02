«Галатасарай» за 33+3 млн евро купил вратаря сборной Турции Чакыра у «Трабзонспора»
«Галатасарай» заплатит свыше 30 млн евро за вратаря сборной Турции.
В состав чемпионов страны переходит Угурджан Чакыр. «Трабзонспор» объявил, что получит 33 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.
Чакыр является воспитанником клуба из Трабзона. В прошлом сезоне он провел 32 игры в лиге Турции и не пропустил в 13 из них.
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Трабзонспора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости