«Галатасарай» за 33+3 млн евро купил вратаря сборной Турции Чакыра у «Трабзонспора»

«Галатасарай» заплатит свыше 30 млн евро за вратаря сборной Турции.

В состав чемпионов страны переходит Угурджан Чакыр . «Трабзонспор» объявил, что получит 33 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

Чакыр является воспитанником клуба из Трабзона . В прошлом сезоне он провел 32 игры в лиге Турции и не пропустил в 13 из них.

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .