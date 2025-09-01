«Удинезе» арендовал Дзаньоло у «Галатасарая» и 18-летнего форварда Гуйе у «Меца»

«Удинезе» арендовал Николо Дзаньоло.

Информация о переходе полузащитника из «Галатасарая » в итальянский клуб появилась в списке зарегистрированных сделок на сайте Серии А.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , «Удинезе » заплатит за аренду 3 млн евро, также предусмотрены две опции выкупа: либо 50% прав за 5 млн, либо все права за 10 млн.

Также в состав фриульцев перешел 18-летний форвард Идрисса Гуйе. Сенегалец арендован у «Меца » с обязательным выкупом за 8-10 млн с учетом бонусов.