Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»

Керем Актюркоглу перешел в «Фенербахче» из «Бенфики».

Турецкий вингер прибыл в Стамбул для завершения перехода после того, как клубы договорились о трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заплатит 22,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона евро в качестве бонусов за переход.

«Я присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции. Отныне я буду отдавать все ради «Фенербахче». Надеюсь, мы сможем стать чемпионами», – сказал Керем Актюркоглу, ранее игравший в Турции за «Галатасарай».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
