«Марсель» за 19,5 млн евро продал «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
«Марсель» продал Джонатана Роу в «Болонью».
Детали сделки неизвестны. Однако сообщалось, что сумма трансфера составит 19,5 млн евро с учетом бонусов, также французам будут полагаться 10% от суммы перепродажи игрока в будущем.
Напомним, что «Марсель» выставил Роу и Адриена Рабьо на трансфер после того, как игроки подрались в раздевалке.
Роу забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне. Подробная статистикам выступлений вингера – здесь.
🔥 Подробности марсельского бардака: Оказывается, Рабьо пытался разнять Роу и Рульи, но сам ввязался в конфликт – завязалась 10-минутная драка по «уличным правилам» 🤼♂️. От стресса в обморок упал 17-летний игрок 😳
Увольнять ли Семака?40129 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Болоньи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости