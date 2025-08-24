«Марсель» за 19,5 млн евро продал «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо

«Марсель» продал Джонатана Роу в «Болонью».

Детали сделки неизвестны. Однако сообщалось, что сумма трансфера составит 19,5 млн евро с учетом бонусов, также французам будут полагаться 10% от суммы перепродажи игрока в будущем.

Напомним, что «Марсель » выставил Роу и Адриена Рабьо на трансфер после того, как игроки подрались в раздевалке .

Роу забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне. Подробная статистикам выступлений вингера – здесь .

