Рабьо перейдет в «Милан» за 10 млн евро. Контракт – на 4 года
Адриен Рабьо переходит в «Милан».
«Россонери» согласовали трансфер полузащитника «Марселя» за 10 миллионов евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что Рабьо подпишет с «Миланом» 4-летний контракт. Медосмотр Адриена запланирован на понедельник.
«Марсель» выставил Рабьо на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1). В прошлом сезоне хавбек отметился 9 голами и 4 ассистами в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти здесь.
Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
