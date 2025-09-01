Рабьо перейдет в «Милан» за 10 млн евро. Контракт – на 4 года

Адриен Рабьо переходит в «Милан».

«Россонери» согласовали трансфер полузащитника «Марселя » за 10 миллионов евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что Рабьо подпишет с «Миланом » 4-летний контракт. Медосмотр Адриена запланирован на понедельник.

«Марсель» выставил Рабьо на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1). В прошлом сезоне хавбек отметился 9 голами и 4 ассистами в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти здесь .