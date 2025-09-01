«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро

Алессандро Дзаноли перешел из «Наполи» в «Удинезе».

Клуб из Удине объявил о подписании 24-летнего защитника на правах аренды с обязательным выкупом.

По информации Фабрицио Романо, полноценный трансфер игрока обойдется «Удинезе » в 5 миллионов евро.

Прошлый сезон Дзаноли провел в «Дженоа». Его статистику можно найти здесь .