Вайгль заработает 21 млн евро за 3 года в «Аль-Кадисии». «Боруссия» Менхенгладбах получит 7 млн за хавбека
Юлиан Вайгль перейдет в «Аль-Кадисию» за 7 млн евро из «Боруссии» Менхенгладбах.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 29-летний полузащитник подпишет контракт по схеме «2+1», его зарплата составит 21 миллион евро чистыми за три года.
В прошлом сезоне на счету Вайгля 2 результативных передачи в 33 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
