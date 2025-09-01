Вайгль заработает 21 млн евро за 3 года в «Аль-Кадисии». «Боруссия» Менхенгладбах получит 7 млн за хавбека

Юлиан Вайгль перейдет в «Аль-Кадисию» за 7 млн евро из «Боруссии» Менхенгладбах.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 29-летний полузащитник подпишет контракт по схеме «2+1», его зарплата составит 21 миллион евро чистыми за три года.

В прошлом сезоне на счету Вайгля 2 результативных передачи в 33 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь .