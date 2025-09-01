«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
«Байер» подписал Игнасио Фернандеса из «Аль-Кадисии».
Немецкий клуб объявил о трансфере 23-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 30 миллионов евро с учетом бонусов. Саудовский клуб получит 10% от суммы перепродажи игрока.
Подробную статистику аргентинского футболиста можно найти здесь.
Фото: https://www.bayer04.de/
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Байера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости