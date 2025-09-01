Хардер перейдет в «Лейпциг» из «Спортинга» за 26 млн евро. Форварда хотели «Милан» и «Челси», но он выбрал проект немцев

Конрад Хардер переходит в «РБ Лейпциг».

Сделка со «Спортингом » на общую сумму 26 млн евро уже заключена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Нападающий находится в Германии для прохождения медосмотра и подписания контракта. Он выбрал проект «Лейпцига » как приоритетный.

Ранее сообщалось, что «Милан » и «Челси » также ведут переговоры по 20-летнему игроку.

С полной статистикой датчанина можно ознакомиться здесь .