Хардер перейдет в «Лейпциг» из «Спортинга» за 26 млн евро. Форварда хотели «Милан» и «Челси», но он выбрал проект немцев
Конрад Хардер переходит в «РБ Лейпциг».
Сделка со «Спортингом» на общую сумму 26 млн евро уже заключена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Нападающий находится в Германии для прохождения медосмотра и подписания контракта. Он выбрал проект «Лейпцига» как приоритетный.
Ранее сообщалось, что «Милан» и «Челси» также ведут переговоры по 20-летнему игроку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
