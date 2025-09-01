  • Спортс
  Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей

Николас Джексон прошел медосмотр для «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, формат сделки – аренда с опцией выкупа, которая автоматически станет обязательной при выполнении  условий – определенное количество сыгранных матчей.

Сумма аренды составит 16,5 млн евро. За выкуп, если опция будет активирована, «Челси» получит 65 млн. Кроме того, у «синих» будет процент от прибыли при перепродаже Николаса.

Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время. 

По данным Bild, опция выкупа летом 2026 года оценивается в 80 млн евро. При этом мюнхенский клуб берет на себя зарплату игрока в размере около 8 млн евро в год. По данным 

Если же «Бавария» решит оформить полноценный трансфер Джексона, то с футболистом уже согласован контракт сроком на пять лет.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
