Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
Николас Джексон прошел медосмотр для «Баварии».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, формат сделки – аренда с опцией выкупа, которая автоматически станет обязательной при выполнении условий – определенное количество сыгранных матчей.
Сумма аренды составит 16,5 млн евро. За выкуп, если опция будет активирована, «Челси» получит 65 млн. Кроме того, у «синих» будет процент от прибыли при перепродаже Николаса.
Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.
По данным Bild, опция выкупа летом 2026 года оценивается в 80 млн евро. При этом мюнхенский клуб берет на себя зарплату игрока в размере около 8 млн евро в год. По данным
Если же «Бавария» решит оформить полноценный трансфер Джексона, то с футболистом уже согласован контракт сроком на пять лет.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
