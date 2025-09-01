«Реал Сосьедад» Захаряна купил Эрреру у «Жироны» за 11+1 млн евро

Янхель Эррера перешел в «Реал Сосьедад» из «Жироны».

Контракт с 27-летним венесуэльским полузащитником рассчитан до конца сезона-2029/30.

По данным As, «Сосьедад », за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, заплатит «Жироне» 11 млн евро и 1 млн в качестве бонусов за трансфер Эрреры .

В прошлом сезоне хавбек провел 29 матчей в Ла Лиге и отметился 4 голами и 3 результативными передачами. Его подробная статистика – здесь .

Фото: realsociedad.eus