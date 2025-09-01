«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
«Жирона» подписала форварда сборной Украины.
Испанский клуб объявил о трансфере Владислава Ваната из киевского «Динамо». Стороны заключили контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят за игрока 15 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.
Ванат стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в прошлом сезоне, отметившись 17 голами в 28 турах. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Жироны»
