«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро

«Жирона» подписала форварда сборной Украины.

Испанский клуб объявил о трансфере Владислава Ваната из киевского «Динамо ». Стороны заключили контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось , что каталонцы заплатят за игрока 15 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

Ванат стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в прошлом сезоне, отметившись 17 голами в 28 турах. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .