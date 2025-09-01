«Ливерпуль» отдаст Эллиотта в аренду «Астон Вилле» с обязательным выкупом за 35 млн фунтов
Харви Эллиотт перейдет в «Астон Виллу» из «Ливерпуля».
Клубы договорились об аренде полузащитника с обязательством гарантированного выкупа за 35 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас согласовывается проведение медосмотра футболиста.
В минувшем сезоне Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав две результативных передачи.
С полной статистикой 22-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости