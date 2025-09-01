«Ливерпуль» отдаст Эллиотта в аренду «Астон Вилле» с обязательным выкупом за 35 млн фунтов

Харви Эллиотт перейдет в «Астон Виллу» из «Ливерпуля».

Клубы договорились об аренде полузащитника с обязательством гарантированного выкупа за 35 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Сейчас согласовывается проведение медосмотра футболиста.

В минувшем сезоне Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ , забив 1 гол и сделав две результативных передачи.

С полной статистикой 22-летнего англичанина можно ознакомиться здесь .