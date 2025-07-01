«Ливерпуль» хотел бы получить 40 млн фунтов с правом обратного выкупа за Эллиотта, 50 млн – без выкупа
«Ливерпуль» хотел бы получить 40-50 миллионов фунтов за Харви Эллиотта.
Английский клуб установил цену за 22-летнего полузащитника, к которому появился интерес на фоне его выступлений на чемпионате Европы U21.
«Ливерпуль» хотел бы получить 40 миллионов фунтов с опцией обратного выкупа или 50 миллионов, но без опции выкупа.
В прошлом сезоне Харви Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 2 передач. В среднем он проводил на поле 20 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Давида Орнстейна
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