«Ливерпуль» хотел бы получить 40 млн фунтов с правом обратного выкупа за Эллиотта, 50 млн – без выкупа

«Ливерпуль» хотел бы получить 40-50 миллионов фунтов за Харви Эллиотта.

Английский клуб установил цену за 22-летнего полузащитника, к которому появился интерес на фоне его выступлений на чемпионате Европы U21.

«Ливерпуль » хотел бы получить 40 миллионов фунтов с опцией обратного выкупа или 50 миллионов, но без опции выкупа.

В прошлом сезоне Харви Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ , забив 1 гол и сделав 2 передач. В среднем он проводил на поле 20 минут.