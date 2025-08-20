«Лейпциг» согласовал условия контракта с Эллиоттом. «Ливерпуль» готов отпустить хавбека при подходящем предложении

«Лейпциг» согласовал потенциальный контракт с Харви Эллиоттом из «Ливерпуля».

22-летний полузащитник – главная цель немцев на замену Хави Симонсу, который перейдет в «Челси» после 1-го матча Бундеслиги против «Баварии».

«Лейпциг » уже согласовал условия личного контракта с Эллиоттом, сообщает журналиста Флориан Плеттенберг.

Мерсисайдцы готовы отпустить игрока, если получат подходящее предложение.

Напомним, ранее «красные» оценивали англичанина более чем в 50 млн фунтов – либо на 10 млн меньше при условии, что получат право обратного выкупа футболиста.

Статистику Харви можно изучить здесь .