«Лейпциг» согласовал условия контракта с Эллиоттом. «Ливерпуль» готов отпустить хавбека при подходящем предложении
«Лейпциг» согласовал потенциальный контракт с Харви Эллиоттом из «Ливерпуля».
22-летний полузащитник – главная цель немцев на замену Хави Симонсу, который перейдет в «Челси» после 1-го матча Бундеслиги против «Баварии».
«Лейпциг» уже согласовал условия личного контракта с Эллиоттом, сообщает журналиста Флориан Плеттенберг.
Мерсисайдцы готовы отпустить игрока, если получат подходящее предложение.
Напомним, ранее «красные» оценивали англичанина более чем в 50 млн фунтов – либо на 10 млн меньше при условии, что получат право обратного выкупа футболиста.
Статистику Харви можно изучить здесь.
