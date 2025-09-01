  • Спортс
  • «Аль-Наср» из ОАЭ хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с обязательным выкупом при достаточном игровом времени (Metaratings)
«Аль-Наср» из ОАЭ хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с обязательным выкупом при достаточном игровом времени (Metaratings)

«Аль-Наср» из Дубая сделал предложение «Сочи» об аренде Сауля Гуарирапы.

По информации Metaratings, оно включает опцию обязательного выкупа форварда при достижении определенного количества игрового времени.

Отмечается, что травмированный венесуэлец будет восстанавливаться еще несколько недель, но трансферное окно в ОАЭ будет открыто до 2 октября.

Гуарирапа выступает за «Сочи» с января 2024 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды в ЦСКА.

Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30753 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСочи
logoСауль Гуарирапа
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Наср Дубай
возможные трансферы
logoтравмы
logoЗдоровье
