Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в ЦСКА. У форварда 5 голов в 20 матчах сезона РПЛ
Сауль Гуарирапа возвращается в «Сочи» из ЦСКА.
Клуб объявили о завершении аренды 22-летнего форварда.
Венесуэлец забил 5 голов в 20 матчах завершившегося сезона Мир РПЛ за московский клуб.
Ранее сообщалось, что Гуарирапа не остался в ЦСКА из-за невыполнения условий для выкупа.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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