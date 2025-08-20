Гуарирапа интересен «Пафосу» и другим европейским клубам, «Сочи» готов рассмотреть предложения. Сумма сделки может составить до 3,5 млн евро (Metaratings)
Сауль Гуарирапа может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.
По информации Metaratings, в нападающем заинтересован кипрский «Пафос» и еще несколько иностранных клубов. «Сочи» готов рассматривать предложения, в том числе аренду венесуэльца с правом выкупа.
Сообщается, что сумма итоговой сделки может дойти до 3,5 млн евро, однако официальных предложений на данный момент не поступало.
Контракт Гуарирапы с «Сочи» действителен до июня 2028 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 5 матчей в Мир РПЛ, его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
