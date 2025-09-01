«Марсель» хотел взять Павара в аренду, но этот вариант не устроил «Интер»
«Марсель» предпринял попытку подписать Бенжамена Павара.
По данным Foot Mercato, французский клуб попытался взять защитника «Интера» в аренду. Однако этот вариант не устроил итальянцев.
Ранее сообщалось, что 29-летний игрок может покинуть миланский клуб этим летом.
С полной статистикой футболиста сборной Франции можно ознакомиться здесь.
«Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
«Неому» интересен Павар, саудовцы контактировали с защитником «Интера» (Фабрицио Романо)
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости