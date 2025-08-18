  • Спортс
  • «Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
1

«Барселоне» предложили подписать Бенжамена Павара.

Интересы защитника «Интера» представляет агент Пини Захави, также работающий с Робертом Левандовским и Ханси Фликом. В конце прошлой недели он встретился в Барселоне с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой, с которым его связывают близкие отношения, чтобы обсудить возможность трансфера Павара, сообщает Diario Sport.

Однако пока в этом вопросе нет никакого прогресса, поскольку приоритетом каталонцев является регистрация имеющихся игроков в последние дни трансферного окна. Даже при достижении правила 1:1, новые подписания маловероятны.

Отмечается, что Флик хорошо знает Павара, поскольку тренировал его в «Баварии». Француз собирается покинуть «Интер» этим летом.

В последние дни защитника связывали с клубом «Неом» из Саудовской Аравии, но, как сообщается, игрок отклонил многомиллионное предложение. Его приоритет – продолжить выступления в Европе на самом высоком уровне.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
