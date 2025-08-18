«Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
Интересы защитника «Интера» представляет агент Пини Захави, также работающий с Робертом Левандовским и Ханси Фликом. В конце прошлой недели он встретился в Барселоне с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой, с которым его связывают близкие отношения, чтобы обсудить возможность трансфера Павара, сообщает Diario Sport.
Однако пока в этом вопросе нет никакого прогресса, поскольку приоритетом каталонцев является регистрация имеющихся игроков в последние дни трансферного окна. Даже при достижении правила 1:1, новые подписания маловероятны.
Отмечается, что Флик хорошо знает Павара, поскольку тренировал его в «Баварии». Француз собирается покинуть «Интер» этим летом.
В последние дни защитника связывали с клубом «Неом» из Саудовской Аравии, но, как сообщается, игрок отклонил многомиллионное предложение. Его приоритет – продолжить выступления в Европе на самом высоком уровне.