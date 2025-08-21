«Торино» может арендовать Аслани у «Интера» за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 11,5 или 12 млн
Кристьян Аслани может перейти в «Торино» из «Интера».
Туринский клуб ведет переговоры относительно аренды 23-летнего футболиста.
Речь идет о платной аренде за 1,5 миллиона евро с возможностью выкупа защитника за 11,5 или 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кристьян Аслани сыграл 22 матча в Серии А, забив 2 гола и сделав 2 передачи, проводя на поле в среднем 44 минуты.
Увольнять ли Семака?13608 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости