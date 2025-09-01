«Арсенал» не побеждает «Ливерпуль» в гостях с 2012 года – 8 поражений и 5 ничьих

«Арсенал» почти 13 лет не обыгрывает «Ливерпуль» на выезде.

Вчера «канониры» уступили на «Энфилде » (0:1) в матче 3-го тура АПЛ .

«Арсенал » не побеждает «Ливерпуль » в гостях 13 матчей подряд – 8 поражений и 5 ничьих. Последний раз лондонцы побеждали в выездном матче с «Ливерпулем» 2 сентября 2012 года (2:0) – в той встрече в стартовом составе «Арсенала» вышел Микель Артета, ныне возглавляющий команду.