«Арсенал» не побеждает «Ливерпуль» в гостях с 2012 года – 8 поражений и 5 ничьих
«Арсенал» почти 13 лет не обыгрывает «Ливерпуль» на выезде.
Вчера «канониры» уступили на «Энфилде» (0:1) в матче 3-го тура АПЛ.
«Арсенал» не побеждает «Ливерпуль» в гостях 13 матчей подряд – 8 поражений и 5 ничьих. Последний раз лондонцы побеждали в выездном матче с «Ливерпулем» 2 сентября 2012 года (2:0) – в той встрече в стартовом составе «Арсенала» вышел Микель Артета, ныне возглавляющий команду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
