Микель Артета: «Арсенал» поднял уровень своей игры настолько, что доминировал на некоторых отрезках, а на «Энфилде» это сложно. «Ливерпуль» победил благодаря моменту волшебства»
Микель Артета зафиксировал доминирование «Арсенала» над «Ливерпулем» (0:1).
«Я сильно разочарован результатом. Думаю, мы подняли уровень своей игры настолько, что доминировали над соперником на некоторых отрезках, а на «Энфилде» этого сложно добиться. Победу «Ливерпулю» принес момент волшебства.
Учитывая наше доминирование и то, как мы играли, нам нужно реализовывать моменты, чтобы победить. Все дело в исполнении», – сказал главный тренер «Арсенала».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
