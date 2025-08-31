  • Спортс
  Микель Артета: «Арсенал» поднял уровень своей игры настолько, что доминировал на некоторых отрезках, а на «Энфилде» это сложно. «Ливерпуль» победил благодаря моменту волшебства»
79

Микель Артета: «Арсенал» поднял уровень своей игры настолько, что доминировал на некоторых отрезках, а на «Энфилде» это сложно. «Ливерпуль» победил благодаря моменту волшебства»

Микель Артета зафиксировал доминирование «Арсенала» над «Ливерпулем» (0:1).

«Я сильно разочарован результатом. Думаю, мы подняли уровень своей игры настолько, что доминировали над соперником на некоторых отрезках, а на «Энфилде» этого сложно добиться. Победу «Ливерпулю» принес момент волшебства.

Учитывая наше доминирование и то, как мы играли, нам нужно реализовывать моменты, чтобы победить. Все дело в исполнении», – сказал главный тренер «Арсенала».

