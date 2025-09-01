  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» не сможет оспорить удаление Комличенко с «Крыльями», подтвердил Григорьянц: «Отменяется только прямая красная карточка»
8

«Локомотив» не сможет оспорить удаление Комличенко с «Крыльями», подтвердил Григорьянц: «Отменяется только прямая красная карточка»

«Локомотива» не сможет оспорить удаление Николая Комличенко в матче Мир РПЛ.

Железнодорожники сыграли вничью против «Крыльев Советов» (2:2) в матче 7-го тура чемпионата.

На 94-й минуте арбитр Сергей Карасев показал форварду «Локомотива» вторую желтую карточку за фол в штрафной площади – Комличенко повалил Фернандо Костанцу в борьбе в момент подачи с углового.

– Может ли «Локомотив» обратиться по поводу отмены красной карточки Николая Комличенко в матче с «Крыльями Советов»?

– Нет, отменяется только прямая красная карточка.

– Если ЭСК признает ошибку Сергея Карасева в том эпизоде, ничего сделать нельзя?

– Правильно понимаете, совершенно верно, – подчеркнул председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Локомотив» обратится в ЭСК из-за судейства Карасева в матче с «Крыльями Советов»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30735 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Карасев
logoНиколай Комличенко
logoСпорт-Экспресс
logoсудьи
Артур Григорьянц
КДК РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» обратится в ЭСК из-за судейства Карасева в матче с «Крыльями Советов»
6431 августа, 19:08
«Карасев – позорище российского футбола. Испортил матч. Пусть лучше молодой судит». Агент Комличенко о судействе в игре с «Крыльями»
7331 августа, 18:38
Галактионов о судействе Карасева: «За две минуты отменен гол «Локо», потом идет пенальти в наши ворота – это больно, сложно и неприятно. Главный вопрос – в мяче, которого нас лишили»
4031 августа, 16:38
Карасев отменил гол Комличенко «Крыльям» после ВАР на 89-й – форвард «Локо» фолил на Песьякове в борьбе за мяч
2531 августа, 14:54
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
34 минуты назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
1929 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4544 минуты назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
15сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
44сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
24сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
40сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
414 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
559 минут назад
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
2сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45