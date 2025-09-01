«Локомотив» не сможет оспорить удаление Комличенко с «Крыльями», подтвердил Григорьянц: «Отменяется только прямая красная карточка»

«Локомотива» не сможет оспорить удаление Николая Комличенко в матче Мир РПЛ.

Железнодорожники сыграли вничью против «Крыльев Советов » (2:2) в матче 7-го тура чемпионата.

На 94-й минуте арбитр Сергей Карасев показал форварду «Локомотива » вторую желтую карточку за фол в штрафной площади – Комличенко повалил Фернандо Костанцу в борьбе в момент подачи с углового.

– Может ли «Локомотив» обратиться по поводу отмены красной карточки Николая Комличенко в матче с «Крыльями Советов»?

– Нет, отменяется только прямая красная карточка.

– Если ЭСК признает ошибку Сергея Карасева в том эпизоде, ничего сделать нельзя?

– Правильно понимаете, совершенно верно, – подчеркнул председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

