«Локомотив» не сможет оспорить удаление Комличенко с «Крыльями», подтвердил Григорьянц: «Отменяется только прямая красная карточка»

«Локомотива» не сможет оспорить удаление Николая Комличенко в матче Мир РПЛ.
Железнодорожники сыграли вничью против «Крыльев Советов» (2:2) в матче 7-го тура чемпионата.
На 94-й минуте арбитр Сергей Карасев показал форварду «Локомотива» вторую желтую карточку за фол в штрафной площади – Комличенко повалил Фернандо Костанцу в борьбе в момент подачи с углового.
– Может ли «Локомотив» обратиться по поводу отмены красной карточки Николая Комличенко в матче с «Крыльями Советов»?
– Нет, отменяется только прямая красная карточка.
– Если ЭСК признает ошибку Сергея Карасева в том эпизоде, ничего сделать нельзя?
– Правильно понимаете, совершенно верно, – подчеркнул председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
