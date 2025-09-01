Флик об 1:1: «Недоволен «Барсой», много ошибок. Мы должны быть лучше. «Райо» сыграл фантастически»
Ханси Флик остался недоволен игрой «Барсы» в матче с «Райо Вальекано» (1:1).
«Мы допустили много ошибок, мы можем играть гораздо лучше. «Райо» сыграл фантастически. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь.
Мы должны играть лучше. Жоан Гарсия провел фантастический матч, здорово наблюдать за его сэйвами.
Я говорил с игроками, потому что только сейчас мог сказать им, что нужно играть лучше. Потом они уедут в свои сборные», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
