Флик об 1:1: «Недоволен «Барсой», много ошибок. Мы должны быть лучше. «Райо» сыграл фантастически»

Ханси Флик остался недоволен игрой «Барсы» в матче с «Райо Вальекано» (1:1).

«Мы допустили много ошибок, мы можем играть гораздо лучше. «Райо » сыграл фантастически. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь.

Мы должны играть лучше. Жоан Гарсия провел фантастический матч, здорово наблюдать за его сэйвами.

Я говорил с игроками, потому что только сейчас мог сказать им, что нужно играть лучше. Потом они уедут в свои сборные», – сказал тренер «Барселоны».