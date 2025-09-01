Ямаль об 1:1 с «Райо»: «Поле было очень сложным, «Барсе» не хватило интенсивности. Нужно учиться на этом, продолжать играть в наш футбол»

Ламин Ямаль высказался о ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги.

«В конце концов это очень сложное поле, нам не хватило интенсивности. Нужно учиться на этом, после паузы вернуться с той интенсивностью, что у нас была в прошлом году, и выигрывать как можно больше матчей».

О высокой линии обороны

«Они [защитники] это отрабатывают, но, думаю, это не стало причиной ничьей. Гол пришел со стандарта. Нужно продолжать играть в наш футбол, придерживаться наших идей до конца и пытаться побеждать».

О пропущенном с углового

«Мы не переговорили между собой, соперник сделал замену, никто не сообщил, что один игрок остался без опеки. Нужно учиться на таких эпизодах».

О голе пенальти

«Его назначили за фол на мне, и я почувствовал уверенность. Если доверяют, я буду бить пенальти», – сказал вингер «Барселоны» в интервью DAZN.