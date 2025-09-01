Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
Хавьер Маскерано прокомментировал потасовку после матча «Интер Майами» и «Сиэтла».
Клуб из Флориды, за который играет Лионель Месси, уступил со счетом 0:3 в финальном матче Кубка лиг.
После завершения игры между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками возникла потасовка, в которой участники стычки обменивались толчками.
В ходе конфликтной ситуации нападающий «Интер Майами» Луис Суарес что-то высказывал одному из сотрудников «Сиэтла», после чего плюнул ему в лицо.
«Мне нечего сказать. Никому из нас не нравится подобное поведение. Когда есть реакция, это обычно означает, что была какая-то провокация», – сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
