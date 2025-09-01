У «Барселоны» вдвое меньше ударов в створ, чем у «Райо». Вратарь «блауграны» Гарсия признан лучшим игроком матча
«Райо Вальекано» вдвое чаще наносил точные удары, чем «Барселона».
Игра команд в 3-м туре Ла Лиги прошла на «Кампо де Вальекас» и завершилась вничью – 1:1.
Хозяева, как и гости, нанесли по ходу матча 12 ударов, однако превзошли соперника в их точности. У «Райо» в створ пришлись 6 попыток, у «Барселоны» – 3. Также мадридцы подали больше угловых (9 против 4).
Самым ценным игроком матча был признан голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости