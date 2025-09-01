  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Барселоны» вдвое меньше ударов в створ, чем у «Райо». Вратарь «блауграны» Гарсия признан лучшим игроком матча
117

У «Барселоны» вдвое меньше ударов в створ, чем у «Райо». Вратарь «блауграны» Гарсия признан лучшим игроком матча

«Райо Вальекано» вдвое чаще наносил точные удары, чем «Барселона».

Игра команд в 3-м туре Ла Лиги прошла на «Кампо де Вальекас» и завершилась вничью – 1:1.

Хозяева, как и гости, нанесли по ходу матча 12 ударов, однако превзошли соперника в их точности. У «Райо» в створ пришлись 6 попыток, у «Барселоны» – 3. Также мадридцы подали больше угловых (9 против 4).

Самым ценным игроком матча был признан голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27440 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
logoБарселона
рейтинги
logoИньиго Перес
logoРайо Вальекано
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoЖоан Гарсия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» и «Атлетик» с 9 очками лидируют в Ла Лиге после трех туров. «Барселона» – 4-я, «Атлетико» – 16-й
85вчера, 21:39
«Барса» не смогла обыграть «Райо» на выезде – 1:1. Перес ответил на гол Ямаля с пенальти
789вчера, 21:32
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграла с «Райо» вничью на выезде, «Атлетик» победил «Бетис»
73вчера, 21:32
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
84 минуты назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
1123 минуты назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
531 минуту назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4236 минут назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1251 минуту назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
29сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
21сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
49сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
113 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
23 минуты назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
543 минуты назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
753 минуты назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 15:48Фото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59
«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
7сегодня, 14:49Фото
Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
сегодня, 14:26