У «Барселоны» вдвое меньше ударов в створ, чем у «Райо». Вратарь «блауграны» Гарсия признан лучшим игроком матча

«Райо Вальекано» вдвое чаще наносил точные удары, чем «Барселона».

Игра команд в 3-м туре Ла Лиги прошла на «Кампо де Вальекас» и завершилась вничью – 1:1.

Хозяева, как и гости, нанесли по ходу матча 12 ударов, однако превзошли соперника в их точности. У «Райо » в створ пришлись 6 попыток, у «Барселоны» – 3. Также мадридцы подали больше угловых (9 против 4).

Самым ценным игроком матча был признан голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия .