Артета про 0:1 в гостях у «Ливерпуля»: «Невозможно доминировать тут 90 минут, но «Арсеналу» надо найти способ выигрывать такие важные матчи»

Микель Артета огорчен поражением «Арсенала» от «Ливерпуля» (0:1).

«Сильно разочарован результатом. Но я очень горжусь своими футболистами. Обе команды бились на таком уровне, что между ними было равенство. Все должны были решить индивидуальная ошибка или момент волшебства.

Невозможно доминировать на этом стадионе 90 минут, это нереально. В конце матча я сказал, что нам надо найти способ выигрывать такие важные матчи. Надо отправлять мяч в сетку, когда есть такая возможность.

Мы сыграли намного лучше, чем в прошлом сезоне, но надо забивать, если хочешь победить», – сказал главный тренер «Арсенала » в эфире Sky Sports.