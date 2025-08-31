  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про 0:1 в гостях у «Ливерпуля»: «Невозможно доминировать тут 90 минут, но «Арсеналу» надо найти способ выигрывать такие важные матчи»
97

Артета про 0:1 в гостях у «Ливерпуля»: «Невозможно доминировать тут 90 минут, но «Арсеналу» надо найти способ выигрывать такие важные матчи»

Микель Артета огорчен поражением «Арсенала» от «Ливерпуля» (0:1).

«Сильно разочарован результатом. Но я очень горжусь своими футболистами. Обе команды бились на таком уровне, что между ними было равенство. Все должны были решить индивидуальная ошибка или момент волшебства.

Невозможно доминировать на этом стадионе 90 минут, это нереально. В конце матча я сказал, что нам надо найти способ выигрывать такие важные матчи. Надо отправлять мяч в сетку, когда есть такая возможность.

Мы сыграли намного лучше, чем в прошлом сезоне, но надо забивать, если хочешь победить», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?12522 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые за 7 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м
45вчера, 17:36
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ – 1:0. Перед голом у команд были одинаковые коэффициенты на победу
9вчера, 17:30
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после трех туров, у «Челси» на 2 очка меньше, у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – на 3. «МЮ» пока на 8-м месте, «Ман Сити» – на 12-м
65вчера, 17:29
Главные новости
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
311 минут назад
Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
326 минут назад
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
20сегодня, 03:21
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
2сегодня, 03:07
Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча
41сегодня, 02:42Фото
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
9сегодня, 02:30
«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
50сегодня, 02:09
«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
12сегодня, 01:30
Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»
11сегодня, 00:42
Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный для трансфер для Англии
83сегодня, 00:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
446 минут назад
Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»
5сегодня, 02:54
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым действительно некрасиво. Не смогли подобрать правильную тактику для создания моментов»
2сегодня, 01:55
Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»
2сегодня, 01:45
«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»
1сегодня, 01:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
сегодня, 00:54
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
18вчера, 22:05
«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»
10вчера, 21:49
«Челси» возвращает Гиу из аренды в «Сандерленде», куда отдал его в начале августа
13вчера, 21:41
«Ман Сити» и «Фенербахче» договорились о трансфере Эдерсона (Ягыз Сабунджуоглу)
9вчера, 21:32