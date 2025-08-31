Собослаи о голе «Арсеналу» со штрафного: «Я был уверен в себе и рискнул. Не могу не упомянуть Трента – он исполнял стандарты, но в конце концов у меня появился шанс»
Доминик Собослаи прокомментировал победный гол в ворота «Арсенала».
Полузащитник «Ливерпуля» забил прямым ударом со штрафного в матче 3-го тура АПЛ. Мерсисайдцы одержали победу со счетом 1:0.
«Я рискнул. Я был уверен в себе, поэтому попробовал, и да, наконец-то [смог забить].
Не могу не упомянуть Трента. Он исполнял штрафные, очевидно, потому что у него невероятный удар. Но в конце концов у меня появился шанс, и да, я им воспользовался.
Мне пришлось рискнуть и пробить чуть сильнее, потому что я знаю, что Райя любит прыгать за стенкой, и, конечно, он потрясающий вратарь. Так что я думаю, что если бы мяч прошел чуть ниже, он бы его вытащил», – сказал Собослаи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
